Erst am 3. August steigt der BVB wieder ins Mannschafttraining ein - Neuzugang Thomas Meunier legt aber jetzt schon bei Borussia Dortmund los.

Der 28-Jährige hat als erster Spieler schon den negativen Coronatest in der Tasche und stieg am Dienstag ins Individualtraining ein.

Meunier kam ablösefrei von Paris St.-Germain zum BVB.

In der Champions League hatte sein Ex-Klub die Borussia noch vor der Coronapause im Achtelfinale ausgeschaltet, beim Turnier der Königsklasse in Lissabon wird Meunier wie der Ex-Leipziger Timo Werner aber nicht mehr von seinem alten Team eingesetzt - und kann deswegen schon in Dortmund schwitzen.

BVB startet am 3. August wieder

Spätestens am 3. August wird Meunier dann auch seinen neuen Mannschaftskollegen kennenlernen. Dann startet der BVB, auch mit Neuzugang Jude Bellingham, ins Teamtraining.

Zuvor werden ab 30. Juli zwei Corona-Testungen durchgeführt, wie der Klub mitteilte.

Testspiele plant Dortmund unter anderem gegen den VfL Bochum, den SC Paderborn und Feyenoord Rotterdam.