Heute Abend entscheidet sich, welcher Klub die 18. Bundesliga-Mannschaft in der Saison 2020/21 stellen darf: entweder der 1. FC Heidenheim oder der SV Werder Bremen (Bundesliga-Relegation: 1.FC Heidenheim - Werder Bremen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Das 0:0 aus dem Hinspiel bietet Werder Bremen eine bessere Ausgangslage, als viele Beobachter nach dem schwachen Auftritt im Heimspiel meinten.

Anzeige

Der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt reicht ein Auswärtstor in 90 Minuten, um die Mannschaft von Frank Schmidt enorm unter Druck zu setzen: Heidenheim müsste dann schon zwei erzielen, um die Relegation zur ersten Liga zu gewinnen.

Die SPORT1 News sind zurück! Alles aus der Welt des Sports immer Montag bis Freitag um 19.30 Uhr im TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und in der SPORT1-App

Aber wem drückt man die Daumen? Ich persönlich bin hin- und hergerissen.

Respekt für Emporkömmlinge - aber große Liebe?

Es imponiert sehr, wie Heidenheim über Jahre an Format gewonnen und in der 2. Liga Großklubs aus Hamburg, Hannover und Nürnberg hinter sich gelassen hat. Verdient wäre der Aufstieg zweifellos. Aber will man Heidenheim in der Bundesliga sehen?

Bei Werder Bremen ist es wie damals beim Hamburger SV: Irgendwann ist jeder Dino reif für den Abstieg, wenn die Personalpolitik wirtschaftliche Nachteile nicht mehr ausgleicht und seelenlose Spiele Punktverluste verursachen. Aber Werder hat so viel Tradition: Kann man auf die in Liga eins verzichten?

DAZN gratis testen und die Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Man kann die Diskussion permanent spüren, wenn Emporkömmlinge wie RB Leipzig oder vorher TSG Hoffenheim in den Kreis der Etablierten aufsteigen: Die Skepsis vor zu viel Neuem ist mit den Händen zu greifen. Sportlich gibt es am Generationswechsel nichts zu rütteln: Die zwei genannten Klubs oder ganz früher Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg haben ihren Wert für die Bundesliga fast immer unterstrichen. Aber Respekt ist das eine, die große Liebe das andere.

Vor Relegationsgipfel: Schmidts Ansage an Werder Bremen

Man unternimmt in diesen Momenten gerne ein Spielchen: Was wären die 18 Lieblingsklubs, aus denen die Bundesliga bestehen sollte?

18 Lieblingsklubs - eine Traum-Bundesliga

18 Lieblingsklubs heißt: die Klubs, die man - wenn man wählen könnte - am liebsten in der Bundesliga sähe. Man muss schon sehr mit sich ringen.

Hier ist meine Liste der 18 Lieblingsklubs in der Bundesliga:

1. FC Bayern München

2. Borussia Dortmund

3. Borussia Mönchengladbach

4. FC Schalke 04

5. 1. FC Kaiserslautern

6. Hamburger SV

7. Werder Bremen

8. VfL Bochum

9. VfB Stuttgart

10. Bayer Leverkusen

11. Hertha BSC

12. Dynamo Dresden

13. 1. FC Nürnberg

14. Eintracht Frankfurt

15. Hannover 96

16. VfL Wolfsburg

17. 1. FC Köln

18. SC Freiburg

Und während ich diese Liste schrieb, fielen mir immer wieder Klubs ein, die ich vergessen hatte. Ich tauschte und wog ab, und ich weiß jetzt schon: Ich bin nicht happy mit meiner Liste. Wie sähe eure 18er-Bundesliga-Liste aus?

ZU FEVER PIT'CH

Fever Pit'ch ist der tägliche Fußball-Newsletter von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Jeden Morgen um 6.10 Uhr bekommen Abonnenten den Kommentar zum Fußballthema des Tages und die Links zu den besten Fußballstorys in den deutschen Medien. Den kostenlosen Newsletter erhalten Sie hier: http://newsletter.pitgottschalk.de