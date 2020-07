Schalke 04 trägt in der kommenden Saison Trikots mit Symbolcharakter.

Während die Heimtrikots in klassischem, schlichtem Königsblau mit weißem Kragen gehalten sind, steckt hinter dem Look der Auswärts- und Ausweichtrikot eine tiefere Bedeutung.

Auswärts tragen die Spieler künftig die VELTINS-Arena auf Höhe ihrer Herzen. Das weiße Trikot zeigt einen Stadtplan der Straßen und Viertel rund um die Heimspielstätte.

Das Stadion befindet sich dabei – stark vergrößert und den Stadtplan überlagernd - auf der Brust.

Das neue Ausweichtrikot ist in lindgrün gehalten, dazu tragen die Spieler schwarze Hosen. Der Look ist ein Gruß an die Stadt Gelsenkirchen, deren Wappen eine Linde zeigt und deren Farben Grün und Schwarz sind.

"Eine Liebe" - Hommage von Rapper Weekend

"Gemeinsam mit unserem Ausrüster haben wir für die kommende Saison drei Trikots entworfen, die hoffentlich den Geschmack unserer Fans treffen. Dass wir für den Launch den Gelsenkirchener Rapper Weekend ins Boot holen konnten, freut mich besonders – sein Song ist eine Hommage an die Stadt und unseren Club", sagte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb & Organisation.

Eigens für den Trikotlaunch hat der Gelsenkirchener Rapper Weekend den Song "Eine Liebe" produziert – eine Hymne auf den S04 und die Stadt Gelsenkirchen. Das Musikvideo wurde in der VELTINS-Arena und im gesamten Gelsenkirchener Stadtgebiet gedreht.