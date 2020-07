Michael Schiele, aktuell Trainer der Würzburger Kickers, verhalf dem Klub am Wochenende zum Zweitliga-Aufstieg und steht jetzt offenbar im engeren Kreis der Kandidaten für den neuen Cheftrainer-Posten bei der TSG Hoffenheim.

Nach Informationen des kicker könnte Schiele den am 9. Juni beurlaubten Trainer Alfred Schreuder ersetzen. In der Zwischenzeit wurde Hoffenheim von einem Interimsteam um Matthias Kaltenbach geführt. Zur neuen Saison soll aber eine externe Lösung her.

Schiele wohl noch ein Jahr gebunden

Die Zukunft des Würzburger Trainers ist aktuell noch unklar: "Ich habe gesagt, wenn dann alles gemacht ist, wenn die Saison zu Ende ist, dass man das Ganze mal sacken lässt und sich zusammensetzt", sagte Schiele am Sonntag im BR-Fernsehen. Sein Vertrag hat sich nach Medieninformationen mit dem Aufstieg um ein Jahr verlängert.

Auch Florian Kohfeldt wurde zuletzt als Kandidat für das Traineramt im Kraichgau gehandelt.