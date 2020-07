In der wichtigsten Rangliste des deutschen Fußballs thronte der FC Bayern München in der Saison 2019/20 an der Spitze.

Souverän führte der Rekordmeister die Bundesliga-Tabelle nach 34 Spieltagen an und wurde zum achten Mal in Serie Deutscher Meister.

FC Bayern vor dem BVB

In der Rangliste der gelaufenen Team-Kilometer, die der Kicker veröffentlichte, taucht der FC Bayern dafür nur im Mittelfeld auf. Mit 3930,2 Kilometern liegt der FC Bayern auf dem zehnten Platz.

Sogar zwei Plätze dahinter steht mit Borussia Dortmund (3924,96) der Vizemeister.

Leverkusen läuft bis nach Baku

Lauffreudigstes Team war Bayer Leverkusen. Die Bayer-Spieler liefen zusammen 4054,66 Kilometer, das entspricht in etwa der Distanz von der heimischen Bay-Arena in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Auch Aufsteiger Union Berlin legte sich für den souveränen Klassenerhalt mit 4014,13 Kilometern richtig ins Zeug. Das Laufbereitschaft nicht alles ist, musste der SC Paderborn erkennen.

Trotz der drittmeisten abgespulten Kilometer hatte der SCP letztlich keine Chance auf den Klassenerhalt.

Die Rangliste im Überblick:

1. Bayer Leverkusen: 4054,66 Kilometer

2. Union Berlin: 4014,13 Kilometer

3. SC Paderborn: 3997,93 Kilometer

4. RB Leipzig: 3994,88 Kilometer

5. SC Freiburg: 3985,41 Kilometer

6. Werder Bremen: 3976,95 Kilometer

7. VfL Wolfsburg: 3969,81 Kilometer

8. Borussia Mönchengladbach. 3967,85 Kilometer

9. TSG Hoffenheim: 3951,41 Kilometer

10. FC Bayern München: 3930,2 Kilometer

11. FC Augsburg: 3925,87 Kilometer

12. Borussia Dortmund: 3924,96 Kilometer

13. Hertha BSC: 3900,33 Kilometer

14. FC Schalke 04: 3897,29 Kilometer

15. Eintracht Frankfurt: 3881,17 Kilometer

16. FSV Mainz: 3876,41 Kilometer

17. Fortuna Düsseldorf: 3875,58 Kilometer

18. 1. FC Köln: 3832,87 Kilometer