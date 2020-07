Ein Fan vom Borussia Mönchengladbach ist mit einer kuriosen Aktion zum Vereins-Held und Internet-Hit geworden - und soll nun auch offiziell belohnt werden.

Kurzer Rückblick: Bei der Quiz-Show "Gefragt - Gesagt" in der ARD hatte ein Anhänger der Fohlenelf eine Antwort aus Treue zu seinem geliebten Klub verweigert - was ihn, beziehungsweise sein Team, 500 Euro kostete.

Moderater Alexander Bommes hatte gefragt, wer in der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga als Meister aufgestiegen war. Der Kandidat wusste zwar, dass es um den 1. FC Köln ging, sprach dies jedoch nicht aus. Die Gladbach und die Kölner pflegen sei Jahren eine intensive Rivalität, die Duelle der beiden Teams wurden zuletzt immer unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen ausgetragen.

"Den Namen spreche ich nicht aus", hatte der TV-Kandidat erklärt. Als Bommes die Antwort preis gab: "Der 1. FC Köln.", sagte er grinsend: "Ja, eben."

So viel Verbundenheit zum Verein blieb natürlich auch der Borussia nicht verborgen, die sich nun bei Twitter an den tapferen Kandidaten wandte. "Dieses vorbildliche Verhalten muss belohnt werden. Lieber Kandidat, melde dich mal bei uns. Unser Hauptsponsor Flatex und wir hätten da was für dich."

Wie die Belohnung durch Klub und Sponsor aussehen wird, ging aus dem Tweet nicht hervor. Ist aber auch schon fast egal, denn mit seiner verweigerten Antwort hat er sich in der Fangemeinde der Borussia wohl ohnehin längst unsterblich gemacht.