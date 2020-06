Der FC Bayern hat es geschafft und steht nach dem Sieg gegen Werder Bremen bereits vorzeitig zum 30. Mal als Deutscher Meister fest. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Das entscheidende Tor zum 1:0 gelang Robert Lewandowski mit einem sehenswerten Seitfallzieher nach Vorlage von Jerome Boateng. Damit sicherten sich die Bayern den achten Titel in Folge. Die Bremer stecken indes als Tabellenvorletzter weiter mitten im Abstiegskampf, auch wenn Alphonso Davies in der Schlussphase nach einem Foul an Milos Veljkovic noch die Gelb-Rote Karte sah.

Der Tabellenletzte SC Paderborn kann in den Kampf um den Klassenerhalt indes nicht mehr eingreifen. Nach der 0:1-Niederlage bei Union Berlin stehen die Ostwestfalen als erster Absteiger fest. (Service: TABELLE der Bundesliga)

Bremen wehrt sich geschickt

In Bremen taten sich die Bayern lange schwer, weil Werder vor allem im Mittelfeld die Räume geschickt eng machte und die Gäste nur selten zu gefährlichen Aktionen kommen ließ. (Service: ERGEBNISSE der Bundesliga)

In der 19. Minute hatten die Münchner dann großes Glück, dass Davies nicht schon zu dem Zeitpunkt vom Platz gestellt wurde. Der Kanadier trat gegen Leonardo Bittencourt mit seinem linken Fuß nach, nachdem sich beide einen harten, aber nicht unfairen Zweikampf geliefert hatten.

VAR greift bei Davies nicht ein

Schiedsrichter Harm Osmers beließ es in dieser Situation bei einer Gelben Karte für den Kanadier, obwohl die Fernsehbilder die Tätlichkeit deutlich dokumentierten. Umso fragwürdiger ist, warum der Unparteiische nicht vom Videoschiedsrichter darauf aufmerksam gemacht wurde.

Nach dem Tor von Lewandowski wurden die Bayern zunehmend sicherer in ihren Aktionen und zogen phasenweise ihr gefürchtetes Kominationsspiel auf.

Ein zweiter Treffer des Polen (55.) wurde aberkannt, weil zuvor Thomas Müller im Abseits stand. Am Sieg und dem vorzeitigen Meistertitel änderte dies nichts mehr, auch weil Manuel Neuer in der letzten Minute den Kopfball von Yuya Osako vor dem heraneilenden Claudio Pizarro mit einer Glanztat parieren konnte.

