Für Hoffenheims Verteidiger Benjamin Hübner war die Partie bei Fortuna Düsseldorf ein ausgesprochen kurzes Vergnügen.

Nach gerade einmal neun Minuten zeigte ihm Schiedsrichter Benjamin Storcks die Rote Karte. Hübner hatte zuvor Fortuna-Profi Kaan Ayhan im Gesicht berührt, woraufhin dieser zu Boden ging. Storcks zeigte direkt Rot und blieb bei dieser Entscheidung auch nach dem Studium der Videobilder.

Bitter für Hübner, er kam gerade erst nach einer Gelb-Rot-Sperre - dem ersten Platzverweis nach 123 Spielen - wieder zurück. Gegen den 1. FC Köln war Hübner nach 50 Minuten des Feldes verwiesen worden.

Nun also die nächste Sperre und es könnte nicht die letzte in dieser Saison sein, denn der 30-Jährige steht momentan bei vier Gelben Karten in dieser Saison.