Sieben Spieler hat der BVB zurzeit an andere Klubs verliehen - und einer wird nach diesem Sommer definitiv weg sein.

Wie SPORT1 erfuhr, gibt Dortmund Abwehrspieler Jeremy Toljan ab. Serie-A-Klub US Sassuolo wird in diesen Tagen die vertraglich vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 5 Millionen Euro ziehen. Der 25-jährige Rechtsverteidiger wird bei den Norditalienern einen Kontrakt bis 2025 unterschreiben.

Berater Ersin Akan bestätigt auf Nachfrage: "Es gab viele Anfragen für Jerry, nachdem er in Italien so gute Leistungen gezeigt hat. Er fühlt sich in Sassuolo aber sehr wohl und hat sich dort enorm weiterentwickelt. Der Fakt, dass er sich in der Serie A als Verteidiger wöchentlich mit Top-Stürmern messen darf, hat uns zu einem Verbleib bewegt. Wir sind guter Dinge, dass das jetzt schnell über die Bühne geht."

Toljans Vertrag in Dortmund wäre eigentlich noch bis 2022 gelaufen. Vor drei Jahren holte der BVB den U21-Europameister von 2017 für 5 Mio. Euro aus Hoffenheim. Bei den Schwarz-Gelben kam Toljan aber auch aufgrund von immer wiederkehrenden muskulären Problemen nur zu 23 Einsätzen (ein Tor, zwei Assists).

Toljan blüht in Italien auf - BVB noch mit sechs verliehenen Spielern

In dieser Saison blühte Toljan bei Sassuolo auf, machte für den Tabellen-12. der italienischen Liga 24 Spiele, erzielte ein Tor und gab zwei Assists.

Vor kurzem sagte Toljan noch im SPORT1-Interview über seine Zukunft: "Zurzeit läuft es sehr gut für mich. Ich möchte mich zunächst auf die Aufgabe hier in Sassuolo konzentrieren. Alles andere ist Zukunftsmusik." Jetzt wird er in Italien bleiben.

Neben Toljan hat Vize-Meister BVB aktuell noch André Schürrle (zuletzt Spartak Moskau), Marius Wolf (Hertha), Ömer Toprak (Bremen), Sergio Gomez (Huesca), Felix Passlack (Sittard) und Dzenis Burnic (Dresden) verliehen.

Im Falle von Toprak drücken die Dortmunder dem SV Werder die Daumen. Bei einem Klassenerhalt müssen die Hanseaten den Innenverteidiger nämlich verbindlich rund 5 Millionen Euro zahlen. Bei einem Abstieg würde der 30 Jahre alte Routinier, der in Dortmund noch ein Jahr Vertrag hat, zum BVB zurückkehren.