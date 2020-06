Wer ist die Nummer zwei im Land? Hinter dem FC Bayern hat sich in der Bundesliga ein enger Kampf um die Vize-Meisterschaft entwickelt:

RB Leipzig liegt nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund und könnte wie schon in der Saison 2016/17 als erster Verfolger des Serienmeisters einlaufen. (SERVICE: Bundesliga-Tabelle)

Da beide Klubs über die exakt gleiche Tordifferenz (+45) verfügen, würde Leipzig ein Dreier im Topspiel am Samstag am BVB vorbeiziehen lassen (Bundesliga: RB Leipzig - BVB am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Dortmund hingegen wäre mit einem Auswärtssieg sicher Zweiter und würde damit den Wunsch von Sportdirektor Michael Zorc erfüllen.

"Für uns ist es schon ein Unterschied, ob wir als Zweiter oder Vierter einlaufen. Es geht da um TV-Gelder, es geht aber auch um Prestige. Wir wollen untermauern, dass wir die Nummer zwei im deutschen Fußball sind", hatte Zorc am Dienstag gefordert - und war auf taube Ohren gestoßen, Dortmund verlor anschließend 0:2 gegen den FSV Mainz 05.

In sieben Spielen gegeneinander hatte zweimal RB Leipzig die Oberhand, dreimal die Borussia. Zwei Mal setzte es ein Remis, wie auch beim spektakulären 3:3 in der Hinrunde.

Ein Remis würde beiden Teams nicht wirklich weiterhelfen - weder würde der BVB Platz zwei sichern noch Leipzig die Champions League (falls Leverkusen und Borussia Mönchengladbach parallel gewinnen).

Bis auf zwei Begegnungen gab es in diesem Duell auch immer einen Sieger. Eine Head-to-Head-Wette bietet sich deshalb an: Dabei wird ein Unentschieden ausgeschlossen, im Fall eines Remis erhalten Sie ihren Einsatz zurück.

In drei der letzten fünf Begegnungen zwischen den beiden Teams fielen mindestens fünf Tore - unvergessen ist noch das 3:3 im Hinspiel, als die Borussia eine 2:0-Pausenführung nicht über die Zeit brachte.

Mitverantwortlich dafür war Timo Werner, dem ein Doppelpack gelang. Der 24-Jährige steht nach seinem Wechsel zum FC Chelsea nun vor seiner Abschiedsvorstellung in der heimischen Red Bull Arena und dürfte besonders motiviert sein.

In den letzten fünf Spielen schoss allein Leipzig elf Treffer, Dortmund gelangen acht Tore - beste Voraussetzungen für ein Torfestival.

Nur in der ersten Bundesliga-Begegnung der beiden Klubs 2016 fiel in der ersten Halbzeit kein Tor - und erst im Hinspiel hat RB bewiesen, dass selbst ein 0:2-Pausenrückstand noch gedreht werden kann.

So würde die Wette namens "1:1" bedeuten, dass sowohl zur Halbzeit als auch am Ende ein Heimsieg (=1) steht. Dieses Szenario wäre mit einer Quote von 3,70 bewertet.

Deutlich lukrativer wird es, wenn Halbzeit- und Endtendenz sich unterscheiden. Verspielt nämlich Leipzig eine Halbzeitführung, gibt es bei einem Remis (= "1:X") am Ende das 14-fache des Einsatzes zurück. Bei einer Heimniederlage trotz Halbzeitführung (= "1:2"), beträgt die Quote sogar 35,0.

