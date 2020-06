Aufregung beim Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER).

In der 21. Minute fuhr RB-Stürmer Patrik Schick im Zweikampf gegen Axel Witsel dem Belgier von hinten in die Parade. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der Dortmunder Mittelfeldstar auf dem Boden liegen, während Schiedsrichter Felix Zwayer in seiner Hosentasche scheinbar nach der Roten Karte kramte.

Der Referee überlegte es sich aber noch einmal und gab Schick nur die Gelbe Karte - was BVB-Sportdirektor Michael Zorc erzürnte. Im Stadion hörte man ihn lautstark rufen: "Warum gibt das keine Rote Karte? Das ist doch ein Witz!"

Witsel konnte nach einer längeren Behandlungspause weiterspielen und jubelte in der 31. Minute über den Führungstreffer durch Erling Haaland.