Arne Friedrich wird Sportdirektor bei Hertha BSC.

Der ehemalige Nationalspieler und frühere Hertha-Kapitän gehörte bereits seit Ende des vergangenen Jahres als "Performance Manager" dem Funktionsteam der Berliner an.

"Wir freuen uns, dass wir Arne weiterhin in unserem Team haben", wird Sport-Geschäftsführer Michael Preetz auf der Hertha-Website zitiert. "Als unser Sportdirektor wird er das Bindeglied zwischen Vereinsführung, Trainerteam und Mannschaft sein und dort seine Erfahrungen einbringen, die er als erfolgreicher Spieler und bei diversen Weiterbildungen nach seiner Karriere gemacht hat."

Friedrich freut sich bereits auf die kommenden Aufgaben in seinem neuen Wirkungsbereich. "Ich habe in der vergangenen Saison die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit meinem Wissen und Know-how sehr gut einbringen und damit dem Verein helfen kann. Vor allem in der aktuellen Konstellation macht die Zusammenarbeit unheimlich viel Spaß und ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam einiges voranbringen können."