Steht beim FC Bayern schon der Meistersekt kalt?

Sollte Borussia Dortmund am Samstag bei Fortuna Düsseldorf verlieren, kann das Team von Trainer Hansi Flick mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Topspiel (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) die achte Meisterschaft in Serie perfekt machen.

Doch Flick plagen Personalprobleme. Neben den gelbgesperrten Robert Lewandowski und Thomas Müller droht auch Serge Gnabry auszufallen, der das DFB-Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) aufgrund einer Rückenprellung verpasste.

Auf der Pressekonferenz spricht Flick über das Duell mit Gladbach. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER:

+++ Flick über Zuschauer beim Pokalfinale +++

"Ich habe immer gesagt, dass Zuschauer sehr fehlen. Wenn es so entschieden wird, dass Zuschauer dabei sind, umso schöner. Es tut sicher gut, wenn Fans dabei sind, aber das können wir nicht entscheiden."

+++ Flick über Müllers Fehlen +++

"Thomas Müller treibt immer lautstark an auf dem Platz. Jetzt fehlt er, jetzt müssen das eben andere übernehmen. In der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt hat man Willen gebraucht. Mir hat sehr gut gefallen, dass wir als Team verteidigt haben und uns in die Flanken reingeschmissen haben. Das gehört auch mal dazu. Wir müssen morgen auch physisch dabei sein."

+++ Flick: Wriedt im Kader +++

"Er hat heute mittrainiert und ist im Kader"

+++ Flick: Zirkzee soll weiter lernen +++

"Schwärmen ist etwas Anderes. Er hat eine gewisse Unbekümmertheit vor dem Tor. Bei Bayern gibt es andere Ansprüche. Er muss sich Tag für Tag verbessern und dazulernen. Für einen Torjäger sind Abschlüsse wichtig. Wenn man sieht wie Müller und Lewandowski im Training die Flanken verwertet, ist das schon eine Hausnummer." Dass müsse sich Zirkzee einfach regelmäßig anschauen und lernen.

+++ Flick über mögliches Robben-Comeback +++

"Ich könnte auch sagen Holger Broich macht ihn einfach fit und dann schauen wir mal wie wir ihn noch einplanen können", scherzt Flick. "Nein, es ist einfach eine Freude, wenn so ein toller Spieler nach seiner Karriere auch noch fit bleibt. Das ist auch ein Zeichen an unseren Fitnesstrainer, dass er ihn um Unterstützung bittet.

+++ Flick über Gladbach +++

"In Gladbach wurde vieles richtig gemacht. Der Trainer hat eine klare Handschrift. Max Eberl hat da eine gute Mannschaft zusammengestellt. Dieses Jahr spielen sie sehr schönen und erfolgreichen Fußball. Gerade in dieser Saison sieht man in der Bundesliga ein ganz hohes Niveau. Es macht einfach Spaß, wenn man Mannschaften hat, die den Ballbesitz lieben."

+++ Flick über Zirkzee +++

"Er hat eine gute Größe und einen guten Abschluss. Er ist auf einem sehr guten Weg und ist für morgen absolut eine Alternative. Er genießt volles Vertrauen."

+++ Flick über Campus +++

"Man macht eine gute Arbeit im Campus. Das ist eine gute Basis, aber wir können noch einiges besser machen. Dennoch von meiner Stelle ein Riesenlob für die Arbeit, die dort gemacht wird."

+++ Flick über Aufstellung +++

"Ich habe die eine oder andere Option, die werde ich mir für morgen aufsparen und dann werden wir sehen."

+++ Flick: Leisten-OP bei Thiago +++

"Thiago musste operiert werden. Er hatte eine Leisten-OP und fällt die nächsten Wochen aus. Er hatte immer wieder Probleme. Nach dem durchaus rüden Check gegen Frankfurt, war es an der Zeit zu sagen, wir machen einen Strich, sodass er vielleicht schon im Pokalfinale zur Verfügung stehen kann. Serge Gnabry hat heute mittrainiert."

+++ Flick über das Spiel seiner Mannschaft +++

"Ich glaube es gibt kein perfektes Spiel. Als Trainer sieht man das immer ein bisschen anders. Mir ist es wichtig, auf gewisse Dinge einzugehen. Wir wollen einfach immer besser werden und wollen die Dinge besser machen. Gegen Frankfurt war zu spüren, dass in der zweiten Hälfte Müdigkeit da war. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie 2020 eine herausragende Leistung vollbracht hat, aber wir wollen weitermachen", sagt Flick auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Flick über Titel als Spieler und Trainer +++

"Da mache ich mir noch keine Gedanken. Ich habe in meinem ersten Jahr nicht allzu viele Spiele mitgemacht. Es ist so, dass man sich wahnsinnig freut, dass man die erste Meisterschaft geholt hat. Wenn man richtig gespielt hat, ist das etwas anderes. Was jetzt kommt, weiß ich nicht. Wir haben noch vier Spiele. Ich lasse mich darauf ein. Es ist wichtig, sich auf das zu fokussieren, was man in der Hand hat, über alles andere mache ich mir keine Gedanken."

+++ Flick über Müdigkeit +++

"Ich bin topfit. Klar ist, dass die Spieler zu zehren haben. Wir haben noch genügend Zeit uns vorzubereiten. Ich denke schon, dass die die auf dem Platz stehen werden, Topleistungen abrufen werden."

+++ Bayern ohne Top-Duo Lewandowski und Müller +++

Beim 4:2-Sieg bei Bayer Leverkusen handelten sich Robert Lewandowski und Thomas Müller jeweils ihre fünfte Gelbe Karte ein. Damit fehlen Flick der Toptorjäger Lewandowski (45 Pflichtspieltreffer in dieser Saison) und der Topvorbereiter Müller (24 Assists).

Gladbach muss in Alassane Pléa (Gelb-Rot-Sperre) ebenfalls auf seinen Topscorer (je zehn Tore und Vorlagen) verzichten.