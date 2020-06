Ist das das Torwart-Trikot vom FC Bayern München für die Saison 2020/21?

Das Portal Footy Headlines, das sich immer wieder durch frühzeitige Leaks kommender Trikots hervorgetan hat, scheint den neuen Entwurf in die Hände bekommen haben.

Manuel Neuer und Neuzugang Alexander Nübel werden demnach in der kommenden Saison in einem blau-türkisen Farbton im Kasten des Rekordmeisters stehen.

In dieser Saison tragen die Torhüter des FC Bayern noch komplett grün.

Auch Spielertrikots geleakt

Zuvor waren bereits die Bayern-Spielertrikots für die kommende Saison geleakt worden. Das Heimtrikot orientiert sich an den Bayern-Jerseys der vergangenen Jahre. Die Hauptfarbe ist rot, lediglich die drei adidas-Streifen an der Seite sowie die Sponsoren-Logos sind in weiß gehalten.

Die adidas-Streifen befinden sich an der Seite © SPORT1-Grafik: Footyheadlines/SPORT1

Der Entwurf erinnert stark an die Saison 2016/2017, wobei damals der Kragen anders gestaltet war.