So mancher BVB-Fan dürfte sich beim Blick auf den Kader für die Partie gegen Hertha BSC (Bundesliga: Borussia Dortmund - Hertha BSC ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gewundert haben.

Dort fehlte der Name Mario Götze. Nun steht der Abschied des Weltmeisters bereits fest und zuletzt war er unter BVB-Coach Lucien Favre auch kein Thema für die Startelf. Dennoch war Götze immer im Kader der Schwarz-Gelben.

Doch der Grund für Götzes Fehlen ist ein Freudiger. Wie die Borussia bekanntgab, fehlt Götze aus privaten Gründen. Er weilt im Krankenhaus, bei seiner Frau Ann-Kathrin, um bei der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes dabei zu sein.

Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hatte via Instagram mit dem Slogan "Three is a family" die anstehende Geburt ihres ersten Kindes verkündet.

Götze, der Weltmeister-Siegtorschütze von 2014 bestritt in der laufenden Saison 15 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei drei Tore.