Trauriger Rekord eingestellt!

Der FC Schalke 04 kann einfach nicht mehr gewinnen.(LIVETICKER zum Nachlesen)

Anzeige

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge kamen die Königsblauen gegen Union Berlin nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und sind damit zwölf Spiele in Folge ohne Sieg – negativer Vereinsrekord. Das war den Schalkern bislang lediglich in der Saison 1993/94 passiert. (Service: TABELLE der Bundesliga)

Robert Andrich hatte den Aufsteiger aus Berlin in der 11. Minute in Führung gebracht, Jonjoe Kenny gelang per Weitschuss der Ausgleich (28.).

Schalke ist nun Zehnter, Union Berlin vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsrang 16 auf vier Punkte.

"Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen. In jedem Spiel passiert uns ein kleiner Fehler, der zum Tor führt, und dann rennst du gleich wieder hinterher. Danach haben wir besser ins Spiel gefunden", sagte Schalkes Daniel Caligiuri bei Sky. Dem Andrich-Treffer war ein individueller Fehler von Schalkes Juan Miranda vorausgegangen. "Die ganze Mannschaft ist im Moment ein bisschen verzweifelt", erklärte Stürmer Michael Gregoritsch.

Schalke-Trainer David Wagner war nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Leider sind wir wieder durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. Dass wir zurückgekommen sind, war sehr, sehr gut. Ich bin mit dem Fight, den wir heute angeboten haben, absolut einverstanden", erklärte er.

Union-Fans vor dem Stadion

Während des Spiels waren im Innenraum deutliche Anfeuerungen von rund 30 Union-Fans ("Eisern Union!") zu hören, die sich entgegen der Bitten des Vereins vor dem Stadion Alte Försterei versammelt hatten. Polizisten achteten darauf, dass die Anhänger die Abstände einhielten. Der Plan beider Trainer sah vor, mit Hilfe einer offensiven Aufstellung die wichtigen Punkte einzufahren. Das war überragend und in dieser Zeit richtig schön", sagte Torschütze Andrich.

Bei Union wich Urs Fischer von seinen sonstigen Gepflogenheiten ab und stellte in Sebastian Andersson und Ujah eine Doppelspitze auf. Diese Maßnahme griff, Union erspielte sich anfangs ein deutliches Chancenplus und hätte höher als 1:0 führen müssen. Schalke-Torhüter Alexander Nübel zeigte jedoch seine alte Klasse.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Schalke enttäuscht in der Offensive

Bei Schalke standen in Michael Gregoritsch, Benito Raman und Rabbi Matondo sogar gleich drei Angreifer auf dem Platz - doch die Knappen blieben lange Zeit erschreckend harmlos. "Kratzen, beißen, kämpfen", hatte Kapitän Daniel Caligiuri vor dem Anpfiff von seinen Mitspielern gefordert, doch es haperte vor allem spielerisch.

Die Angriffe der Schalker, die kurzfristig auch noch auf die verletzten Guido Burgstaller (Knie) und Matija Nastasic (muskuläre Probleme) verzichten mussten, waren meist leichte Beute für die Berliner Abwehr. Auch der Ausgleich gab den Gästen wenig Selbstvertrauen, vor allem Miranda stand nach seinem groben Fehler völlig neben sich und hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff Glück, dass sein Schieben im eigenen Strafraum nicht mit Elfmeter geahndet wurde.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Schalker etwas mutiger, ohne zunächst wirklich zwingend vor dem Union-Tor aufzutauchen. Die Hausherren blieben aggressiv und lauffreudig, den Zug zum Tor ließen aber auch sie im zweiten Durchgang vermissen. Kurz vor Schluss rettete Schalke-Schlussmann Alexander Nübel gegen Kevin Schlotterbeck (87.).

Mit Sportinformationsdienst (SID)