Noch vier Spiele - und der Druck nimmt nicht ab. Der FSV Mainz 05 will im Heimspiel gegen den FC Augsburg den nächsten Befreiungsschlag im Abstiegskampf schaffen (Bundesliga, 31. Spieltag: FSV Mainz 05 - FC Augsburg, Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die beiden Keller-Teams trennt nur ein Punkt. Mit einem Sieg kann die Heimmannschaft (15.) am Team von Heiko Herrlich 13.) vorbeiziehen.

Anzeige

Die Rheinland-Pfälzer wollen sich jedoch nicht auf Rechnereien im Abstiegskampf einlassen, betont Trainer Achim Beierlorzer. "Es gibt drei Punkte, es geht gegen einen direkten Konkurrenten. Das ist alles, was zählt. Just do it!"

Die Mainzer gehen nach dem 2:0-Erfolg im Derby gegen Eintracht Frankfurt mit Rückenwind in die Partie.

Herrlich: "Haben uns nicht belohnt"

Die Schwaben glichen vergangenes Wochenende einen Rückstand gegen den 1.FC Kökn aus (1:1). Trainer Heiko Herrlich hadert ein wenig über die Punkteausbeute der vergangenen Partien. "In den vergangenen Spielen hätten wir mehr mitnehmen können. Wir haben zwar gute Spiele gezeigt, uns aber nicht belohnt." Zur Buche stehen zwei Punkte aus den vergangenen drei Spielen.

Herrlich hakte nach eigenen Abgaben auch seinen Schiedsrichter-Frust vom vergangenen Wochenende ab.

So können Sie Mainz - Augsburg Live verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App