Kann der FC Schalke überhaupt noch gewinnen?

Nach 13 sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge startet das Team von Trainer David Wagner am Mittwochabend in Frankfurt einen neuen Anlauf. (Bundesliga, 32. Spieltag: Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Zuletzt gegen Bayer Leverkusen sorgte immerhin die Nachwuchsabteilung wieder für einen Silberstreif am Horizont. Inklusive des scheidenden Keepers Alexander Nübel standen gleich fünf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der Startformation. Mit Timo Becker, Jonas Hofmann und Levent Mercan kamen drei weitere von der Bank, dort saß zudem Toptalent Malick Thiaw.

Am Ende reichte es zwar wieder nicht für drei Punkte, doch das soll sich nun gegen die Eintracht endlich ändern.

Frankfurt schielt noch nach Europa

Allerdings können die Hessen befreit aufspielen. Mit dem Sieg gegen Hertha BSC hat sich Adi Hütters Mannschaft von allen Abstiegssorgen befreit. Sogar eine Minimalchance auf die Europa League besteht noch.

Dafür wären aber drei Siege aus den letzten drei Partien nötig, zudem müsste die Konkurrenz patzen. Trainer Adi Hütter hat die Europa-Leauge-Plätze trotz der schwierigen Ausgangsposition wieder im Blick.

"Es ist unsere Pflicht, dass wir keine Motivationsprobleme haben. Ob wir es schaffen, steht auf einem anderen Blatt Papier", sagte der Österreicher: "Wenn wir es wieder schaffen, sind wir sehr glücklich. Wir werden alles daran setzen."

