Ziel Bundesliga: Dortmunds Plan mit Supertalent Moukoko

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

München und Dortmund - Bei der Jagd auf den FC Bayern setzt der BVB in Zukunft nicht nur auf Transfers. Sportdirektor Zorc will Youssoufa Moukoko so schnell wie möglich bei den Profis sehen.