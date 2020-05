Der vierte Bundesliga-Spieltag nach der Corona-Pause ist zum Großteil absolviert - und hat einige Highlights geliefert.

Der FC Bayern löste die Pflichtaufgabe im Titelkampf gegen Fortuna Düsseldorf souverän. "Verfolger" Borussia Dortmund darf sich beim SC Paderborn keinen Ausrutscher erlauben.

Dazu standen weitere wichtige Partien im Kampf um die internationalen Plätze und gegen den Abstieg an - die Krise von Schalke 04 wird immer schlimmer.

"Dopa(pp)-Fans" sorgen für volles Haus - auch Lattek dabei

Der CHECK24 Doppelpass sendet zwar leider wieder ohne Publikum und kann doch ausverkauftes Haus vermelden: Im Rekordtempo von 48 Stunden waren 100 Plätze für "Dopa(pp)-Fans" vergeben.

Unter den Papp-Gästen ist auch Udo Lattek. Eine Figur der deutschen Trainer-Legende, die 16 Jahre und 786 Sendungen im Doppelpass als Experte agierte, wird auf der Tribüne stehen.

Lattek war am 4. Februar 2015 im Alter von 80 Jahren gestorben. Am 22. Mai 2011 hatte Lattek den Fußballtalk ein letztes Mal mit seinem Fachwissen bereichert.

Acht Meisterschaften und drei DFB-Pokalsiege feierte Lattek in Deutschland. Dazu gewann er die komplette Palette an europäischen Titeln - den Europapokal der Landesmeister und der Pokalsieger sowie den UEFA-Pokal.

Zusammen mit der österreichischen Fußball-Plattform ligaportal.at hatte SPORT1 als Medienpartner am Dienstag die Aktion "Dopa(pp)-Fan" gestartet und die Plätze auf der Doppelpass-Tribüne im Hilton Munich Airport zur Verfügung gestellt. Für 25 Euro konnten die Fans ihr Foto auf www.papp-fan.de/dopa hochladen, das als "Dopa(pp)-Fan"-Figur prominent auf der Zuschauer-Tribüne im TV-Set platziert wird.Der gesamte Betrag von 2.500 Euro fließt ins Phrasenschwein und wird am Ende der laufenden Saison für einen wohltätigen Zweck gespendet. Es ist somit die größte Summe an Tages-Spenden, die bisher von privaten Spendern ins Phrasenschwein gezahlt wurde.

