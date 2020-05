Die schlechten Nachrichten auf Schalke reißen einfach nicht ab!

Nach SPORT1-Informationen ist die Saison für Suat Serdar vorzeitig gelaufen. Der Mittelfeldspieler zog sich bei der 0:3-Klatsche gegen Augsburg einen Außenbandriss im linken Knie zu. Das ergaben mehrere Untersuchungen im Laufe des heutigen Montags.

Bitter für S04: Mit Serdar fehlt somit der beste Schalke-Torschütze (sieben Treffer) für die restlichen sieben Saisonspiele gegen Düsseldorf, Bremen, Union Berlin, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg und Freiburg.

Serdar in dieser Saison häufig angeschlagen

Der Nationalspieler (drei A-Länderspiele) musste in dieser Saison schon neun Spiele wegen verschiedener Blessuren am Fuß, an den Adduktoren und am Knie aussetzen. Serdar hatte sich gerade erst von einem Zehenbruch erholt, jetzt der erneute Rückschlag.

Auf Schalke wollte man sich auf Nachfragen nicht weiter dazu äußern und verwies auf eine finale Untersuchung am Dienstag.

Für das richtungsweisende Spiel am Mittwoch bei Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04, Mittwoch ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) fehlen den seit neun Spielen sieglosen Königsblauen neben Serdar auch weiterhin Jean-Clair Todibo (Knöchelprellung) und Amine Harit (Bänderdehnung im Knie). Fraglich ist der Einsatz von Weston McKennie.