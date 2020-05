Oliver Kahn blickt dem Re-Start der Bundesliga gespannt entgegen.

"Alle, die sich im Moment mit der Fußball-Bundesliga beschäftigen, haben sicherlich gemischte Gefühle", sagte das Vorstandsmitglied des FC Bayern in einem Interview mit FC Bayern.tv.

Kahn sieht Liga-Start als große Chance

Der frühere Nationaltorhüter hob die Bedeutung des Wiederbeginns hervor. "Es ist uns allen bewusst, worum es geht. Die große Chance ist, diese Liga zu Ende zu spielen", erklärte Kahn und verwies auf den ökonomischen Faktor der Liga in Deutschland. Tabellenführer FC Bayern tritt am Sonntag bei Union Berlin (Bundesliga: Union Berlin - FC Bayern, Sonntag ab 18 Uhr im LIVETICKER) an.

Einen vorzeitigen Saisonabbruch wie etwa in der französischen Ligue 1 gilt es in seinen Augen zu vermeiden. "Das ist etwas, das wir uns alle nicht wünschen, weil die Folgen eines solchen Liga-Abbruchs sicherlich verheerend sein können", ergänzte Kahn.

Für den FC Bayern und die Liga bestehe mit den Re-Start "die Möglichkeit wieder ein Stück zurückzukehren und zu zeigen, dass man mit einem funktionierenden Konzept auch in dieser Krise eine gewisse Normalität herstellen kann".

Kahn: "Krise wirkt wie ein Beschleuniger"

Die Coronakrise hat auch Kahns Arbeit als Vorstandsmitglied beeinflusst. "Mit der Einarbeitungsphase war es dann doch relativ schnell vorbei", sagte der 50-Jährige, der seit Januar dieses Jahres dem Bayern-Vorstand angehört. "So eine Krise wirkt immer auch wie ein Beschleuniger, das heißt ich bin jetzt auch sehr schnell in die Themen hineingekommen."

Was die restliche Saison betrifft, hofft Kahn auf einen erfolgreichen Abschluss. "Der FC Bayern kann zum achten Mal in Folge Meister werden, wobei bei mir da noch nicht so ein großes Gefühl von Enthusiasmus entsteht. Nichtsdestotrotz müssen wir die Situation jetzt so annehmen wie sie ist."