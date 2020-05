Ist das das Trikot vom FC Bayern München für die Saison 2020/21?

Ist das das neue Trikot des FC Bayern? © Footy Headlines

Das Portal Footy Headlines, das sich immer wieder durch frühzeitige Leaks kommender Trikots hervorgetan hat, scheint den neuen Entwurf in die Hände bekommen haben.

Neues Bayern-Trikot fast komplett in Rot?

Doch es ist keine wirkliche Überraschung, sondern orientiert sich an den Bayern-Jerseys der vergangenen Jahre. Die Hauptfarbe ist rot, lediglich die drei adidas-Streifen an der Seite sowie die Sponsoren-Logos sind in weiß gehalten.

Die adidas-Streifen sollen sich an der Seite befinden © Footy Headlines

Bei genauerem Betrachten fallen auf der Vorderseite noch drei weiße Streifen auf, die allerdings sehr dezent gehalten sind.

Drei weiße Streifen sind auch auf der Vorderseite des Trikots zu sehen © Footy Headlines

Auf der Rückseite des Jerseys - auf Nackenhöhe - findet sich ein mittlerweile altbekanntes Feature, der Schrifzug "Mia san mia", wieder.

Insgesamt erinnert dieser Entwurf stark an die Saison 2016/2017, wobei damals der Kragen anders gestaltet war.

Das Trikot des FC Bayern in der Saison 2016/17 © Getty Images

Damals hatte das Jersey einen richtigen Kragen, während das mögliche Trikot für die kommende Saison als normales T-Shirt gestaltet ist