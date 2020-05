Für den FC Bayern München steht die Generalprobe vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem BVB an.

Bevor es für am Dienstagabend in den Signal-Iduna-Park geht, empfängt der deutsche Rekordmeister Eintracht Frankfurt zum Samstags-Topspiel.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am Samstag ab 18.30 Uhr im Liveticker

Der bevorstehende Bundesliga-Klassiker in Dortmund spiele am Samstag aber keine Rolle, betonte Bayern-Trainer Hansi Flick:

"Wir spielen gegen Frankfurt, das ist aktuell der nächste Schritt, den wir machen wollen. Danach können wir uns noch früh genug Gedanken über Dortmund machen."

Bayern-Pleite im Hinspiel

Ausgerechnet gegen die Eintracht steigt also die Generalprobe.

Denn: Das Hinspiel in Frankfurt am 2. November endete für die Münchner in einem Debakel! Mit 1:5 waren die Bayern untergegangen, noch am selben Abend einigten sie sich mit dem damaligen Trainer Niko Kovac auf eine Trennung - Flick übernahm.

Die 1:5-Pleite damals sei "eine herbe Niederlage" gewesen, sagte Flick, "da hat uns Eintracht Frankfurt mit ihrer Dynamik überrollt". Er halte jedoch "nichts davon zu sagen, wir haben da noch 'ne Rechnung offen. Das ist ein ganz anderes Spiel mit anderen Voraussetzungen, wir spielen ein bisschen anders."

FC Bayern bangt im Thiago

Verzichten muss Flick womöglich am Mittelfeldstratege Thiago. Zuletzt war der 29-Jährige absoluter Stammspieler und neben Joshua Kimmich gesetzt, fällt wohl aber wegen muskulärer Probleme aus.

Bei Niklas Süle (Kreuzbandriss) mahnte Flick noch zur Geduld, dafür bahnt sich aber ein ganz anderes Comeback an. Nach Monaten der Stadion-Abstinenz hat sich nämlich Ehrenpräsident Franz Beckenbauer für die Partie angekündigt.

Frankfurt bangt um den Einsatz von Kapitän David Abraham. Wie er ist auch Lucas Torro laut Trainer Adi Hütter "leicht angeschlagen". Stürmer Goncalo Paciencia (Muskelverletzung) fällt aus, Mittelfeldmann Dominik Kohr ist gelbgesperrt.

