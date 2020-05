Leichte Entwarnung bei Jérôme Boateng.

Bei einem gewonnenen Zweikampf in der zweiten Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt hat sich der Innenverteidiger des FC Bayern am Samstagabend scheinbar leicht verletzt, woraufhin ihn Hansi Flick in der 73. Minuten für Lucas Hernández vorzeitig vom Feld nahm.

"Er hatte muskuläre Probleme, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, dass er ausfallen wird. Ich denke, dass es bis Dienstag wieder passen müsste", sagte Cheftrainer Hansi Flick nach Spielende.

In drei Tagen treffen die Münchner auf Verfolger Borussia Dortmund. Ein Boateng-Ausfall würde die Bayern schmerzlich treffen, denn auch beim 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt spielte der Ex-Nationalspieler an der Seite von David Alaba überzeugend. Sollte es wider Erwarten doch nicht für einen Einsatz reichen, stünde Hernández als Ersatz-Innenverteidiger bereit.

Flick zum bevorstehenden BVB-Kracher bei Sky: "Wir wollen, dass hinten die Null steht. Das wird schwierig, weil Dortmund eine offensivstarke Mannschaft hat."