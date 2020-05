Der Saison-Neustart im Profifußball ist für den 15. Mai terminiert.

Die DFL informierte die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga am Mittwochabend per Rundschreiben, dass das DFL-Präsidium als zuständiges Gremium beschlossen hat, die Saison am 15. Mai fortzusetzen. Das bestätigte die DFL auf SPORT1-Anfrage.

Die Politik hatte zuvor grünes Licht für den Neustart trotz der Coronakrise gegeben. Bei der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch in Berlin wurde der Weg für den Wiederbeginn der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit in der Bundesliga und der 2. Liga ab Mitte Mai freigemacht.

Die DFL versammelt am Donnerstag die 36 Klubchefs virtuell. Neun Spieltage stehen noch aus.

Der gewählte Termin könnte sich allerdings zum Streitpunkt entwickeln. Denn Besonders Rheinland-Pfalz und Bremen sprachen sich für einen Starttermin am 22. Mai aus. Und Werder Bremen befürchtet gar einen Wettbewerbsnachteil.

Gegenwind für 15. Mai

"Ich habe aus meiner grundsätzlichen Skepsis gegenüber Geisterspielen in der Konferenz keinen Hehl gemacht", sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte - und betonte: "Ordentlich in die Wolle bekommen hatten wir uns beim Starttermin. Ich hatte mich für die Woche nach dem 15. Mai eingesetzt."

Bovenschulte weiter: "Aus gesundheitlichen- und Arbeitsschutzgründen ist es nicht sinnvoll, am 15. Mai wieder anzufangen. Ich hoffe, dass die DFL sich für den 21. Mai ausspricht und sich da gegen wirtschaftliche Aspekte entscheidet."

Doch die Hoffnung des Bremer Politikers zerplatzte noch am selben Abend. Denn die DFL möchte bis zum angepeilten Saisonende Ende Juni zumindest einen kleinen Zeitpuffer haben.

Der schnelle Re-Start scheint im Sinne der meisten Klub-Bosse zu sein.

"Wir alle sollten anstreben, so zügig wie möglich in den Spielbetrieb zurückzukommen", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Nachmittag bei Sky: "Die Voraussetzungen sind geschaffen, wir haben die Genehmigung. Auch die Spieler werden durch den Fakt, dass sie im Trainingsbetrieb sind, nahe bei 100 Prozent sein, wenn sie nächste Woche ein normales Mannschaftstraining aufnehmen dürfen."

Grünes Licht für Re-Start: So reagiert die Liga

Auch Oliver Mintzlaff von RB Leipzig hatte vehement einen Re-Start am 15. Mai gefordert.

Bremen befürchtet Wettbewerbsnachteil

Widerstand kommt allerdings von Werder. Denn die Grün-Weißen sprachen sich für den 23. Mai aus. "Ein früherer Beginn wäre ein Wettbewerbsnachteil", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Zuvor hatten Bund und Länder grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den beiden Bundesligen gegeben.

Baumann betonte, dass man bei Werder wegen der behördlichen Vorgaben bislang nur in Vierergruppen trainieren konnte. Ein früherer Start würde für die Bremer einen Wettbewerbsnachteil darstellen, da an anderen Standorten bereits seit Wochen in größeren Gruppen trainiert werde.

"Zur Gewöhnung an den Wettkampf nach rund zwei Monaten Wettkampfpause und zur Einschränkung eines Verletzungsrisikos bei den Spielern (...) werden wir uns dafür einsetzen, dass die Bundesliga am 23. Mai fortgesetzt wird", sagte Baumann vor der virtuellen Zusammenkunft der Bundesliga-Klubs am Donnerstag, wenn der Zeitplan für die Rest-Saison erstellt werden soll.

Doch Baumanns Vorstoß stieß auf taube Ohren.