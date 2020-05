Es ist normalerweise Usus: Vor dem Anpfiff des Klassikers treffen sich die Bosse von Borussia Dortmund und dem FC Bayern zum gemeinsamen Essen.

Nach SPORT1-Informationen fällt dieser Termin an diesem Dienstag allerdings aus. Grund ist der ohnehin komplizierte Ablauf rund um einen Spieltag während der Corona-Krise. Das bestätigte ein BVB-Sprecher.

Stattdessen soll es heute Abend kurz vor dem Anpfiff (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Bayern München ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zu einem kurzen Treffen der Vorstände im Innenraum des Signal-Iduna-Parks kommen – mit Maske (ist im Stadion für jeden Pflicht) und nötigem Sicherheitsabstand, gemäß der strengen Hygienevorschriften der DFL.

Bayern-Delegation besteht aus vier Führungskräften

Die Führungskräfte beider Vereine werden auf der Westtribüne Platz nehmen. Acht Mitglieder der Heimmannschaft und vier Vertreter des Gästeteams dürfen beim 102. Bundesliga-Klassiker dabei sein.

Zur BVB-Delegation gehören unter anderem die drei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Carsten Cramer (Marketing), Thomas Treß (Finanzen) und Präsident Dr. Reinhard Rauball. Bei den Bayern werden nach SPORT1-Informationen Präsident Herbert Hainer, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und Vorstands-Mitglied Oliver Kahn vor Ort sein.

Dortmund-Boss Watzke weiß um die Bedeutung der Partie: "Sollten wir verlieren, würde es schwer, München noch abzufangen. Jeder weiß, dass das ein sehr wichtiges Spiel ist – für uns und für die Bayern. Das wird ein außergewöhnliches, völlig offenes Spiel."

Franz Beckenbauer, der beim Geister-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (5:2) im Stadion war, sagt im Gespräch mit SPORT1:

"In diesem Spiel geht es schon in Richtung Deutsche Meisterschaft. Wenn die Bayern verlieren sollten, sind die Dortmunder dran." Der Ehrenpräsident der Münchner weiter: "Ich weiß nicht, ob denen einen Unentschieden genügt. Die Dortmunder brauchen fast einen Sieg, um weiter eine Rolle in der Frage um die Meisterschaft zu spielen. Sonst wird es eng."