In Emre Can, Axel Witsel und Gio Reyna fehlten dem BVB am vergangenen Wochenende gleich drei Mittelfeldspieler, zudem saß Jancho Sancho anfangs nur auf der Bank – und trotzdem bekam Mario Götze keine Chance.

Der Weltmeister-Torschütze von 2014 ist unter Trainer Lucien Favre völlig abgeschrieben. In der Schlussphase gegen Schalke, da stand es schon 4:0, brachte ihn der Schweizer für drei Minuten.

In der Rückrunde kommt Götze auf nur drei Kurzeinsätze mit 17 Einsatzminuten. In dieser Saison stand der Rio-Held nur in 504 Bundesliga-Minuten auf dem Rasen.

Favre: Darum hat Mario Götze keine Chance beir mir

Wieso hat der Angreifer unter Favre keine Chance?

Der BVB-Coach erklärt: "Wir spielen momentan 3-4-3. Ich habe klar mit ihm gesprochen. Das ist nicht das ideale System für ihn. Da muss man einfach die Wahrheit sagen. Er kann trotzdem halb links oder halb rechts spielen. Aber wir haben viele gute Spieler und zählen auf alle."

Auch am Samstag in Wolfsburg wird Götze wieder nur auf der Bank sitzen. In Can und Reyna kehren zwei Mittelfeldspieler zur Mannschaft zurück. Thorgan Hazard warb mit einer guten Leistung im Derby (ein Tor) für sich, zudem ist Julian Brandt gesetzt.

Götzes Zeit beim BVB neigt sich dem Ende zu. Der auslaufende Vertrag wird über den Sommer hinaus definitiv nicht verlängert. Sein neuer Berater, Reza Fazeli, sondiert deshalb intensiv den Markt und schaut sich allen voran in Spanien und Italien um.