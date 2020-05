Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vom 30. bis zum 34. Spieltag zeitgenau angesetzt.

Der letzte Bundesliga-Spieltag steigt demnach am 27. Juni, dabei empfängt unter anderem der VfL Wolfsburg den FC Bayern und Hoffenheim gastiert bei Borussia Dortmund.

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund steigt am 20. Juni in der Leipziger Arena. Die Spieltage 33. und 34. werden dabei jeweils zeitgleich am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr ausgetragen.

Spannend wird es auch am 31. Spieltag. Dann empfängt der FC Bayern in der Münchner Allianz Arena Borussia Mönchengladbach. Die Begegnung steigt am 13. Juni als Topspiel um 18.30 Uhr.

Das Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt findet indes am 3. Juni um 20.30 Uhr statt.

In der zweiten Bundesliga bekommt es der Hamburger SV am letzten Spieltag mit dem SV Sandhausen zu tun, der VfB Stuttgart empfängt Darmstadt 98. Alle Begegnungen steigen dabei am 28. Juni.

Die Spiele in der Übersicht:

Nachholspiel vom 24. Spieltag

Mittwoch, 3. Juni 2020:

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt (20.30)



30. Spieltag

Freitag, 5. Juni 2020:

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (20.30)



Samstag, 6. Juni 2020:

RB Leipzig - SC Paderborn (15.30)

Bayer Leverkusen - Bayern München (15.30)

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 (15.30)

Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim (15.30)

Borussia Dortmund - Hertha BSC (18.30)



Sonntag, 7. Juni 2020:

Werder Bremen - VfL Wolfsburg (13.30)

1. FC Union Berlin - Schalke 04 (15.30)

FC Augsburg - 1. FC Köln (18.00)



31. Spieltag

Freitag, 12. Juni 2020:

TSG Hoffenheim - RB Leipzig (20.30)



Samstag, 13. Juni 2020:

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (15.30)

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (15.30)

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt (15.30)

1. FC Köln - 1. FC Union Berlin (15.30)

SC Paderborn - Werder Bremen (15.30)

Bayern München - Borussia Mönchengladbach (18.30)



Sonntag, 14. Juni 2020:

FSV Mainz 05 - FC Augsburg (15.30)

Schalke 04 - Bayer Leverkusen (18.00)



32. Spieltag

Dienstag, 16. Juni 2020:

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (18.30)

Werder Bremen - Bayern München (20.30)

SC Freiburg - Hertha BSC (20.30)

1. FC Union Berlin - SC Paderborn (20.30)



Mittwoch, 17. Juni 2020:

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 (18.30)

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 (20.30)

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf (20.30)

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (20.30)

FC Augsburg - TSG Hoffenheim (20.30)



33. Spieltag

Samstag, 20. Juni 2020:

Bayern München - SC Freiburg (15.30)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (15.30)

TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin (15.30)

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg (15.30)

Hertha BSC - Bayer Leverkusen (15.30)

FSV Mainz 05 - Werder Bremen (15.30)

Schalke 04 - VfL Wolfsburg (15.30)

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (15.30)

SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach (15.30)



34. Spieltag

Samstag, 27. Juni 2020:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (15.30)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC (15.30)

VfL Wolfsburg - Bayern München (15.30)

Eintracht Frankfurt - SC Paderborn (15.30)

Werder Bremen - 1. FC Köln (15.30)

SC Freiburg - Schalke 04 (15.30)

FC Augsburg - RB Leipzig (15.30)

1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf (15.30)