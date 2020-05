Der SC Paderborn hat als erster Bundesliga-Klub das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.

Wie der Verein am Montag mitteilte, sollte die erste Einheit von Coach Steffen Baumgart bereits am Nachmittag unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben absolviert werden.

Zwei Testläufe in Paderborn negativ

Zweimal seien die Spieler und der Betreuerstab in den vergangenen Tagen auf COVID-19 getestet worden, bei beiden Tests seien die Ergebnisse durchweg negativ gewesen, hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Zuletzt hatte auch RB Leipzig angekündigt, am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining zurückzukehren, sollten die Tests auch in der zweiten Runde negativ ausfallen.

Am 6. Mai wird eine Entscheidung der Politik über die mögliche Fortsetzung der Bundesliga-Saison erwartet.