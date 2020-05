Klaus Gjasula hat am 27. Spieltag der Bundesliga einen unrühmlichen Rekord aufgestellt.

Der 30-Jährige vom SC Paderborn sah im Spiel gegen die TSG Hoffenheim in der 61. Minute bereits seine 14. Gelbe Karte der Saison - so viele hatte zu diesem Zeitpunkt der Saison vor ihm noch kein Bundesliga-Spieler kassiert.

Wegen seiner zahlreichen Verwarnungen hatte der Mittelfeldspieler bereits das Hinspiel bei den Hoffenheimern am 10. Spieltag sowie die Partie gegen den VfL Wolfsburg am 20. Spieltag mit einer Gelbsperre verpasst.

Macht Gjasula so weiter, könnte er auch den Rekord für die meisten Gelben Karten in einer kompletten Saison knacken: Noch hält diese fragwürdige Bestmarke Tomasz Hajto, der in der Saison 1998/99 im Trikot des MSV Duisburg insgesamt 16 Mal Gelb sah.