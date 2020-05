Erneut positive Nachrichten aus dem Lager des FC Bayern.

Nach SPORT1-Informationen hat auch die zweite Testreihe auf das Coronavirus bei Spielern und Verantwortlichen ausschließlich negative Ergebnisse hervorgebracht. Die Tests hatten am Dienstag stattgefunden.

Am Montag hatte die DFL bekannt gegeben, dass in erster und zweiter Liga insgesamt zehn Corona-Fälle nachgewiesen wurden. Alleine beim 1. FC Köln gibt es drei Infizierte (zwei Spieler und ein Physiotherapeut), auch Borussia Mönchengladbach ist zweimal betroffen. Bei Zweitligist Erzgebirge Aue ist eine Person infiziert und die Mannschaft inzwischen komplett in Quarantäne.

Bayern wollen am Campus trainieren

Am Mittag entscheidet die Bundesregierung, ob die Bundesliga mithilfe ihres Hygienekonzeptes wieder ihren Betrieb aufnehmen darf.

Sollte die Politik ihre Erlaubnis erteilen, haben die Bayern mit dem Infinity Hotel in Unterschleißheim bereits ein Quarantäne-Hotel im Auge. Zudem gibt es Überlegungen, währenddessen am Campus-Gelände zu trainieren.