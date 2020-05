Heiko Herrlich hat sich sein verspätetes Heim-Debüt als Trainer des FC Augsburg wohl anders vorgestellt.

Die Fuggerstädter kamen gegen den Tabellenletzten SC Paderborn nicht über ein 0:0 hinaus. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Gäste drohen nach nun neun sieglosen Spielen in Serie den Anschluss an den Relegationsplatz zu verlieren. (Die Tabelle der Bundesliga)

Die Punkteteilung konnte keines der beiden Teams zufrieden stimmen.

Für Paderborn war es das dritte Remis nacheinander, die nächsten beiden Aufgaben erscheinen mit Borussia Dortmund und RB Leipzig unlösbar. Die Augsburger und Herrlich verpassten es indes, sich weiter aus der Abstiegszone zu entfernen.

"Wir wollten nach dem Sieg auf Schalke nachlegen, dafür hätten wir aber besser spielen und unsere Torchancen nutzen müssen", sagte FCA-Kapitän Daniel Baier, der sein 300. Bundesligaspiel bestritt, bei Sky. "Nach vorne waren wir nicht sauber und zwingend genug. Wir nehmen den Punkt mit."

Herrlich verpasste erstes Heimspiel

Herrlich, der sein erstes Spiel als FCA-Trainer wegen der Zahnpasta-Affäre und des Verstoßes gegen die Quarantäne-Vorgaben aus einer VIP-Loge in der WWK-Arena verfolgen musste, brachte im Vergleich zum Sieg auf Schalke (3:0) Kapitän Daniel Baier für dessen 300. Bundesliga-Spiel - davon 272 im Trikot der Augsburger - zurück in die Startelf. Baumgart kehrte taktisch zum 4-4-2-System zurück.

Die ersten Chancen erspielten sich die konterstarken Paderborner. Nach einem missglückten Schuss von Christopher Antwi-Adjei brachte der überraschte Streli Mamba den Ball aus fünf Metern aber nicht im leeren Tor unter (12.). Danach zwang der starke Gerrit Holtmann Augsburgs Torhüter Andreas Luthe mit einem Flachschuss zu einer Glanzparade (23.).

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, beide Trainer wirkten ebenfalls lautstark mit. Augsburg kamen ebenfalls zu Möglichkeiten, doch ein Baier-Schuss (25.) sowie ein Kopfball von Ruben Vargas (34.) waren nicht von Erfolg gekrönt. Auch nach dem Seitenwechsel blieben zwingende Tormöglichkeiten Mangelware. Einen scharfen Querpass von Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner verpasste Vargas nur knapp (54.).

Nach etwas mehr als einer Stunde hatten die Augsburger bei einem Holtmann-Schuss an den Außenpfosten Glück. In der 70. Minute hatte Joker Sven Michel erneut die Führung für die Gäste auf dem Fuß, scheiterte aber völlig freistehend an Luthe. In der Schlussphase verpassten wiederum der FCA bei mehreren guten Gelegenheiten den Sieg.