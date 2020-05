Die Bundesliga wird heute in der gesamten Fußball-Welt eine besondere Aufmerksamkeit erfahren.

Als erste große nationale Liga nimmt sie den Spielbetrieb wieder auf, und das gleich mit dem Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). SPORT1 liefert hier sämtliche Informationen aus den Mannschaften vor dem Neustart im TICKER.

Anzeige

+++ 11.13 Uhr: Sancho nur auf der Bank? +++

Offenbar muss der BVB zu Beginn des Derbys ohne Jadon Sancho auskommen.

Wie der als seriös einzustufende Reporter David Ornstein von The Athletic berichtet, leidet Sancho unter Wadenproblemen und kann daher nicht von Beginn auflaufen.

+++ 10.29 Uhr: Aytekin pfeift das Derby +++

In diesen Minuten werden die Schiedsrichter-Ansetzungen des ersten Geisterspieltags bekanntgegeben.

Das Revierderby wird Deniz Aytekin leiten. An seiner Seite das Duo Christian Dietz und Eduard Beitinger, dazu Sven Jablonski als Vierter Offizieller. Im Video-Keller werden Benjmanin Brand und Michael Emmer das Spiel verfolgen.

+++ 9.34 Uhr: Khedira nimmt Herrlich in Schutz +++

Mittelfeldspieler Rani Khedira vom FC Augsburg hat Trainer Heiko Herrlich nach dessen Quarantäneverstoß in Schutz genommen. Das Team respektiere die Entscheidung seines Coaches, sagte der 26-Jährige der Augsburger Allgemeinen: "Natürlich hätten wir uns den Restart anders vorgestellt, aber der Trainer hat den Fehler schnell erkannt und diese Entscheidung von sich aus getroffen."

Herrlich hatte am Donnerstag eingestanden, dass er das Quarantäne-Trainingslager des FCA entgegen der Vorschriften der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs für einen Einkauf verlassen hatte.

Der 48 Jahre alte Coach verzichtete als Konsequenz von sich aus darauf, beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf der Bank zu sitzen.

Die folgenschweren Worte von FCA-Coach Herrlich

+++8.13 Uhr: Gangway in Leipzigs Stadion +++

Kuriose Aktion in Leipzig zur Vorbereitung auf das Geisterspiel gegen den SC Freiburg (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER): Da sich die Ersatzspieler und Betreuer wegen des Mindestabstands von 1,50 Meter auf den Ersatzbänken und der Tribüne verteilen müssen, kommt in der Red-Bull-Arena eine Gangway des Flughafens Lepzig/Halle zum Einsatz.

Damit soll der Höhenunterschied im Stadion zwischen Trainerbank und Tribüne von drei Metern überbrückt werden. Die Spieler werden also im Falle einer Einwechslung von der Tribüne über die Gangway das Spielfeld erreichen.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

+++ 7.01 Uhr: Fischer gegen Bayern nicht auf der Bank +++

Urs Fischer verpasst den Re-Start der Bundesliga. Der Trainer von Union Berlin fehlt seiner Mannschaft am Sonntag im Spiel des Jahres gegen Bayern München (ab 18 Uhr im LIVETICKER), nachdem der 54 Jahre alte Schweizer in der vergangenen Woche die Quarantäne seines Klubs abgebrochen hatte. Dies geschah aus privaten Gründen.

Fischer war aus dem Trainingslager in Barsinghausen in seine Heimat gereist, "um seiner Familie beizustehen. Nach dem Tod seines Schwiegervaters kehrt Urs Fischer am Sonnabend nach Berlin zurück", teilte Union mit.