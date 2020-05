Borussia Dortmund steigt in Vorbereitung auf den Restart der Fußball-Bundesliga (15. Mai) mit sofortiger Wirkung ins Mannschaftstraining ein.

"Wir hatten diesbezüglich sehr konstruktive Gespräche mit dem örtlichen Gesundheitsamt", sagte ein Sprecher dem SID am Donnerstag.

Die Wiederaufnahme des Trainings geschehe "auf Basis dessen, was am Mittwoch entschieden wurde in der Politik, und auf Basis unserer Absprachen vor Ort". Genauere Angaben werde der Verein nicht vor Abschluss der virtuellen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag machen.

Die Bund-Länder-Konferenz hatte am Mittwoch grünes Licht für die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison gegeben. Nach 25 von 34 Spielen liegt der BVB mit vier Punkten Rückstand auf Bayern München auf dem zweiten Tabellenplatz.