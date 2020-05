Der zweite Bundesliga-Spieltag nach der Corona-Pause steht auf dem Programm - und dürfte einige Highlights liefern.

Der Bayern ist im Titelkampf gegen Frankfurt und Dortmund am Samstag in Wolfsburg gefordert, außerdem steigt das Berliner Derby zwischen Hertha und Union. Und am Sonntag wartet bereits das Gastspiel von Augsburg beim FC Schalke und der Ausblick auf das Gipfeltreffen zwischen Dortmund und Bayern in der englischen Woche.

Moderator Thomas Helmer diskutiert darüber im CHECK24 Doppelpass am Sonntag, 24. Mai, live ab 11:00 Uhr auf SPORT1 mit dem ehemaligen Gladbach-Trainer André Schubert sowie Ex-Bundesliga-Coach Peter Neururer, u.a. mit Stationen auf Schalke, in Bochum, Köln und Hannover.

Weitere Gäste der Sendung, die live aus der Eventlocation ziegelei101 in Ismaning gesendet wird, sind SPORT1 Experte Stefan Effenberg, Christian Falk (Sport Bild) und Alexander Schlüter (DAZN).

Als Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Laura Papendick im Einsatz. Bereits am Donnerstag, 28. Mai, folgt der nächste CHECK24 Doppelpass – passend zur englischen Woche in der Bundesliga und dem Topduell Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München wird eine prominent besetzte Runde um Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FC Augsburg, ab 20:15 Uhr live diskutieren.

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.