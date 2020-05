Der 1.FC Köln hat am gestrigen Sonntag alle Spieler und den Staff zur zweiten Testreihe beordert. Die gute Nachricht: Alle Tests fiele negativ aus.

Anders als am Donnerstag, wo grüppchenweise und mit Abstand getestet wurde, erfolgten die Tests diesmal einzeln im Geißbockheim. Damit kann der FC bereits am Montagnachmittag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Dann nicht dabei sein werden nach SPORT1-Infos die Spieler Ismail Jakobs und Niklas Hauptmann sowie Physiotherapeut Daniel Schütz, die Ende der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet wurden und jetzt 14 Tage in Quarantäne sind.

Der FC wird, sobald es ein Zeichen der Politik Richtung Re-Start gibt, im Hotel Dorint am Heumarkt wohnen. Auch das Sporthotel Hennef wurde geblockt. Der Effzeh entschied sich aber für das Hotel in zentraler Lage, um schnellstmöglich zum Training und Spielen zu kommen.