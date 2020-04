Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg hat den Bundesliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf für dessen Trainingsgestaltung in der Coronapause harsch kritisiert.

Die Düsseldorfer, für die Schmadtke selbst als Jugendspieler und Profi sowie später als Torwarttrainer aktiv war, hatten zuletzt als erste Mannschaft wieder Übungen mit Zweikämpfen und Körperkontakt ins Programm aufgenommen.

"Die Klubs hatten sich über Gruppengröße und Zweikämpfe verständigt. Wenn sich da einige nicht dran halten, finde ich das ärgerlich und nicht kollegial", polterte der Geschäftsführer Sport der Wolfsburger in der Bild.

Einmal in Rage, ergänzte Schmadtke: "Ich prangere das sogar an. Ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Wir müssen aufpassen, dass einige nicht Sachen propagieren, an die sie sich dann nicht halten."

Der VfL hätte dank einer Sondergenehmigung "schon Ende März mit Teamtraining anfangen können", berichtete Schmadtke: "Wir haben uns aber an die Abmachungen gehalten. Dass das einige nicht tun, ist für mich unverständlich."