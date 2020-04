Diese Nachricht wird die Fans des FC Bayern freuen!

Thomas Müller steht vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen die Gespräche weit fortgeschritten sein. Demnach seien sich beide Parteien grundsätzlich über einen neuen Vertrag bis 2023 einig. Es sei lediglich noch offen, ob das Gehalt von Ur-Bayer Müller (seit 2000 im Verein) nochmals angehoben wird.

Da noch Details zu klären sind, erfuhr SPORT1 aus Müllers Umfeld, dass mit einer schnellen offiziellen Verkündung derzeit nicht zu rechnen ist.

Thomas Müller blüht unter Flick auf

Werbung in eigener Sache macht das Eigengewächs bereits seit Monaten. Lief es zu Beginn der derzeit aufgrund der Corona-Krise pausierenden Bundesliga-Saison unter Niko Kovac noch schleppend, blühte Müller unter Cheftrainer Hansi Flick so richtig auf.

In bislang 36 Pflichtspielen kommt der 30-jährige Offensiv-Allrounder auf zehn Tore und 19 Assists.

Ohnehin ist es zwischen Müller und dem FCB eine Erfolgsstory. In bislang 521 Pflichtspielen für den Rekordmeister erzielte Müller 195 Tore und lieferte 186 Assists. Seine Titelsammlung kann sich auch sehen lassen: Unter anderem Champions-League-Sieger 2013, achtfacher Deutscher Meister und fünffacher DFB-Pokalsieger, dazu WM-Torschützenkönig.

Findet Müller jetzt Nachahmer?

Noch viel Arbeit für die Bayern-Verantwortlichen

Bekanntlich laufen 2021 acht Verträge aus.

Darunter der Kontrakt von Topverdiener Müller (geschätztes Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro) und der von Leistungsträgern wie Manuel Neuer, Thiago, David Alaba und Jérôme Boateng. Die Gespräche laufen, aber sind teilweise ins Stocken gerade – vor allem bei Neuer und Alaba.

Gute Nachrichten nun von Müller. Angesprochen auf seine Zukunft hatte er im Wintertrainingslager in Katar/Doha zu SPORT1 gesagt: "Was im Sommer passiert, da werde ich mit dem Verein sprechen und mit mir selbst. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht."

Die Richtung scheint klar: Verlängerung.