Hertha BSC hat dem Stadtrivalen Union Berlin zum Abschluss des Derbywochenendes der Bundesliga Home Challenge eine virtuelle Klatsche zugefügt.

Angreifer Pascal Köpke machte mit einem 4:1 gegen Union-Verteidiger Keven Schlotterbeck den 7:1-Kantersieg in der Fußball-Simulation FIFA 20 perfekt, zuvor hatte eSportler Eren "ErenPyrz" Poyraz Fußballprofi Julius Kade keine Chance gelassen.

Im Hamburger Stadtderby ging es da schon deutlich enger zu. Pauli-Verteidiger Luca Zander drehte gegen Tim Leibold die 0:1-Niederlage aus dem Duell der eSportler in der Gesamtabrechnung noch zu einem 3:2-Erfolg. Freiburgs Abwehrspieler Nico Schlotterbeck bewies erneut, dass er an der Konsole zu den besten Bundesligaspielern gehört.

Der U21-Nationalspieler ebnete mit einem 2:1 gegen FIFA-Profi Niklas "Nik_Lugi" Luginsland den Südbadenern den Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Hakimi und Schiedsrichter verlieren klar

Bereits am Samstag hatte Schalkes Nassim Boujellab den Dortmunder Achraf Hakimi auf der Konsole mit einem 8:0 vorgeführt. Das Schiedsrichterteam mit Martin Petersen und Daniel Schlager hatte gegen die TSG Hoffenheim die nächste klare Niederlage kassiert.

29 der 36 Profiklubs aus der 1. und 2. Bundesliga sind bei der Home Challenge vertreten, das Schiedsrichter-Duo komplettiert das Teilnehmerfeld. Üblicherweise ist pro Team mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld", wie zum Beispiel ein eSportler, am Start.

Jede Begegnung des Turniers besteht aus zwei einzelnen Partien. Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein. Aktuell ruht wegen der Coronakrise sowohl der Spielbetrieb in den Fußball-Ligen als auch in der FIFA Global Series der eSportler.