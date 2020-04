Mittelfeldspieler Adam Bodzek und Torhüter Zack Steffen vom Bundesligisten Fortuna Düsseldorf haben sich im Mannschaftstraining verletzt.

Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, zog sich Bodzek einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, Steffen laboriert an einer Innenbandverletzung im Knie.

Fortuna-Keeper Steffen mit Rückschlag

Beide Spieler können bis auf Weiteres nicht am Training in Kleingruppen teilnehmen, ergänzte die Fortuna. "Wenn Spieler sich verletzen und für einen gewissen Zeitraum nicht am Training teilnehmen können, trifft uns das immer hart", sagte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

"Bei Zack Steffen ist es aber besonders ärgerlich. Wir hatten gerade erst dank harter Arbeit seine Patellasehnenprobleme in den Griff bekommen", erklärte Pfannenstiel, der die Düsseldorfer am 31. Mai verlassen wird, "Nun muss Zack wieder mit einer Knieverletzung, die allerdings mit seinen vorherigen Beschwerden nichts zu tun hat, pausieren."