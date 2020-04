Frühestens am 9. Mai soll es soweit sein: Nach mindestens sieben ausgefallenen Spieltagen soll die Bundesliga trotz des Coronavirus demnächst fortgesetzt werden.

Eine Saisonabbruch soll - gerade aus finanzieller Sicht - unbedingt verhindert werden. Während viele Details noch zu klären sind, ist eines sicher: Bis auf weiteres wird es nur Geisterspiele geben, da Großveranstaltungen in Deutschland bis mindestens zum 31. August untersagt sind.

Hunderttausende Fans werden also auf das heimische Sofa verbannt - Public Viewing ist schließlich auch keine Option. Es wird also still sein auf den Rängen. Oder vielleicht doch nicht?

Geisterspiele wegen Corona: Stimmung auf Knopfdruck?

Denn schon jetzt gibt es verschiedene Überlegungen, wie zumindest etwas Stimmung in die Arenen übertragen werden kann - ohne dass es zu Menschenansammlungen vor dem Stadion kommt wie beim Geister-Derby zwischen Gladbach und Köln im März.

In Gladbach werden die Tribünen zumindest visuell aufgewertet. Schon 10.000 "Pappkameraden" wurden geordert, auf denen Fans ein Foto von sich auf den Tribünen platzieren lassen können. Auch die Optionen, Gesänge vom Band einzuspielen oder von Fans via App von der Couch steuern zu lassen, wurden schon diskutiert.

