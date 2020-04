Hiobsbotschaft für Denis Zakaria und Borussia Mönchengladbach.

Der Schweizer Nationalspieler hat sich bei der 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund offenbar schwerer verletzt als bisher angenommen.

Bei dem Borussen-Duell am 7. März hatte Keeper Yann Sommer seinen Teamkollegen über den Haufen gerannt und ihn am Knie verletzt. Wie die Sport Bild schreibt, sei die Knieverletzung so schwer, dass der Mittelfeldstar bis zum Saisonende auszufallen drohe.

Nach Angaben eines Klubsprechers nehme der Schweizer seit rund einer Woche nicht mehr am aktuellen Trainingsbetrieb teil und werde fortlaufend untersucht. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.

Zakaria, der wegen der Verletzung den 2:1-Sieg im Geisterderby gegen den 1. FC Köln verpasste, ist im defensiven Mittelfeld der Fohlen gesetzt,