Wechselt ein Star zu seinem Sternchen in die Hauptstadt?

Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich Hertha BSC mit Loris Karius. Der 26-Jährige ist noch bis zum 30. Juni an Türkei-Klub Besiktas Istanbul verliehen, müsste danach eigentlich zu seinem Stammverein FC Liverpool zurückkehren. Grund: Bei den "Reds" hat Karius noch einen Vertrag bis 2022.

Hertha und Karius - es ist mehr als nur ein Flirt. Torwarttrainer Zsolt Petry hat den 1,89 Meter großen Modellathleten schon länger auf dem Zettel. Und bekanntlich sucht der Hauptstadtklub für den Sommer Verstärkung für die Position zwischen den Pfosten.

Hertha und Karius - das könnte passen

Rune Jarstein (35) und Thomas Kraft (31) sind bereits im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Zudem läuft der Vertrag von Kraft nach der Saison aus, der von Jarstein endet 2021.

Hinzu kommt, dass Hertha-Routinier Jarstein zuletzt schwächelte. Der Norweger (seit 2014 im Verein), zuvor viereinhalb Jahre die Nummer eins, verlor seinen Stammplatz sogar an Kraft.

Hertha und Karius, das könnte also passen!

Preetz wollte Ex-Mainzer schon vor Liverpool-Wechsel

Schon im Frühjahr 2015 baggerte Hertha-Manager Michael Preetz am Ex-Mainzer. 2016 ging der gebürtige Biberacher dann allerdings auf die Insel zum FC Liverpool. Zur tragischen Figur wurde er im Champions-League-Finale gegen Real Madrid, als er bei Liverpools 1:3-Niederlage zwei Tore verschuldete.

Nach SPORT1-Informationen enthält Karius‘ Arbeitspapier keine festgeschriebene Ausstiegsklausel. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei rund vier Millionen Euro.

Hertha-Manager Preetz sagt auf SPORT1-Nachfrage: "Wir äußern uns generell nicht zu solchen Gerüchten. Das möchten wir auch gerne so beibehalten. Zudem ist es so, dass unsere Transferplanung Richtung Sommer vor dem Hintergrund der aktuellen Situation momentan stillsteht."

Model-Freundin Sophia Thomalla lebt in Berlin

Berlin wäre für den modebewussten Karius, der in seinen 32 Pflichtspielen in dieser Saison für Besiktas weitestgehend überzeugte, sogar in doppelter Hinsicht spannend: Zum einen könnte er den Schritt zurück in die sportlich attraktivere Bundesliga machen. Zum anderen könnte er in Berlin mit seiner Model-Freundin Sophia Thomalla (30) zusammenleben.

Seit Ende 2018 sind Thomalla und Karius ein Paar. Die Schauspielerin pendelt seitdem zwischen beiden Städten.

SPORT1 weiß: Karius könnte sich einen Wechsel zur Hertha durchaus vorstellen. Sportlich würde ihn ein Engagement in der Bundesliga reizen.

In seiner Freizeit war der Torwart außerdem zuletzt oft in Berlin und schaute zum Beispiel bei Handball-Bundesligaspielen der Füchse Berlin vorbei. Dort spielt nämlich mit Silvio Heinevetter der langjährige Lebenspartner von Sophias Mutter Simone.