Zweiter Corona-Fall in der Bundesliga: Ein Profi von Hertha BSC ist an COVID-19 erkrankt. Das teilten die Berliner am Dienstag mit, ohne den Namen des Spielers zu nennen.

Trainer, Mannschaft und Funktionsteam begeben sich laut Vereinsauskunft in eine 14-tägige Quarantäne. Zuvor war Luca Kilian vom SC Paderborn positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Bei einer solch rasanten Entwicklung der Fallzahlen war es abzusehen, dass das Virus früher oder später auch im Mannschaftskreis ankommt", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Nächstes Hertha-Training "derzeit noch offen"

Mannschaftsarzt Dr. Uli Schleicher berichtete, der Spieler habe "über die üblichen Symptome geklagt und wir haben ihn dann umgehend von der Gruppe getrennt. Ein Test hat dann ein positives Ergebnis auf das Virus hervorgebracht."

Man werde "jetzt beobachten", kündigte Schleicher an, "ob noch weitere Fälle dazukommen, denn davon ist der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining abhängig".

Wann die Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Platz trainieren könne, "ist derzeit noch offen", sagte Preetz. Bis dahin sollen die Spieler "zu Hause täglich ein Stabilisationsprogramm durchführen, was ihnen unsere Athletiktrainer mit an die Hand gegeben haben."