Der erste Geister-Spieltag der Bundesliga steht bevor.

Für den FC Bayern steht am Samstag das erste Bundesligaspiel ohne Zuschauer an, der deutsche Rekordmeister ist bei Union Berlin zu Gast. (Union Berlin - FC Bayern am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Bundesliga-Saison wird wohl unterbrochen

Die spezielle Situation: Nach diesem Spieltag wird die Saison wegen der Corona-Epidemie wohl vorerst unterbrochen.

Welche Meinung nimmt Hansi Flick zu den unübersichtlichen Situation ein und wie bereiten sich die Bayern auf ein Geisterspiel vor?

Bayern-Coach Hansi Flick und Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge stellen sich den brennenden Fragen der Journalisten. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

+++ Los geht´s +++

Hansi Flick und Karl-Heinz Rummenigge betreten das Media Center.

+++ Gleich geht es los +++

Das Media Center des FC Bayern ist gut gefüllt, der Cheftrainer des FC Bayern wird jeden Moment erwartet.