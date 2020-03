Inmitten der Corona-Krise hat der FC Augsburg wieder das Training aufgenommen.

Wie der Bundesligist auf Nachfrage bestätigte, fand die Einheit von Heiko Herrlichs Mannschaft wie geplant in Gruppen auf dem Platz mit den notwendigen Schutzmaßnahmen statt. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. In den vergangenen Tagen hatten die Profis der Schwaben individuell zuhause trainiert.

Anzeige

Zuvor hatte auch Ligarivale VfL Wolfsburg wieder mit dem Training begonnen.

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist vorerst bis zum 2. April ausgesetzt. Am Dienstag tagt das Präsidium der Deutschen Fußball Liga mit Christian Seifert an der Spitze via Schaltkonferenz, um das weitere Vorgehen vorzubereiten.