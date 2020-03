Spieler dauerhaft in Quarantäne? Koch denkt voraus

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Um den Spielbetrieb in der Coronakrise wieder aufnehmen zu können, regt DFB-Vizepräsident Rainer Koch im CHECK24 Doppelpass an, Profis “dauerhaft in einer abgeschotteten Umgebung zu halten.”