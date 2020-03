Auf die Fans liegt am 25. Bundesliga-Spieltag besonderer Fokus.

Nach den beleidigenden Plakaten gegen Dietmar Hopp, den Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim, und den DFB und den diversen Spielunterbrechungen dürfte das Verhalten der Anhänger an diesem Wochenende genauestens beobachtet werden.

Die TSG Hoffenheim tritt dabei beim FC Schalke 04 an. Kommt es von Anhängern der Königsblauen zu ähnlichen Anfeindungen, wie von Teilen der Ultras des FC Bayern München am vergangenen Wochenende? (Bundesliga: FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Schalke mit Verletzungssorgen

In einem Statement der "Fanszenen Deutschlands" - eines Zusammenschlusses deutscher Ultra-Gruppierungen - heißt es unter anderem: "Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen." Es könnte also zu ähnlichen Aktionen wie am vergangenen Wochenende kommen.

Schalke-Trainer David Wagner dürfte ganz andere Sorgen haben. Die Königsblauen kommen in der Rückrunde einfach nicht in Fahrt. Noch befindet sich Schalke zwar auf Rang sechs, der letzte Pflichtspieltreffer ist allerdings vier Wochen her. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage bei den Bayern im DFB-Pokal.

Zudem plagt die Gelsenkirchener das Verletzungspech. Kapitän Omar Mascarell fehlt die komplette restliche Saison, Ozan Kabak zog sich gegen die Bayern einen Bruch des Querfortsatzes im Lendenwirbel zu, fehlt mehrere Monate. Dazu kommt die endgültige Degradierung von Alexander Nübel zur Nummer zwei im Schalker Tor.

Leipzig will Druck auf Bayern ausüben

RB Leipzig will derweil im Spiel beim VfL Wolfsburg Druck auf die Bayern ausüben. Der Rekordmeister spielt erst am Sonntag, mit einem Sieg könnten die Leipziger bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - RB Leipzig, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Fraglich ist gegen die Wölfe der Einsatz von Timo Werner. Der Nationalstürmer plagt sich mit muskulären Problemen herum. Ethan Ampadu fällt dagegen sicher aus.

Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt zum Duell zweier Halbfinalisten im DFB-Pokal. Beide Teams feierten unter der Woche Erfolge im DFB-Pokal, stehen zudem im Achtelfinale der Europa League. Mit einem Sieg könnte Bayer weiter Druck auf die Top vier machen. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

In ganz anderen Gefilden in der Tabelle befinden sich Hertha BSC und Werder Bremen. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg, vor allem die Bremer benötigen als 17. dringend einen Sieg. (Bundesliga: Hertha BSC - Werder Bremen, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Der SC Freiburg empfängt im Duell der Tabellennachbarn Aufsteiger Union Berlin. Beide Teams haben bereits ein beruhigendes Polster auf die Abstiegsränge. Mit einem Sieg können beide Teams einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. (Bundesliga: SC Freiburg - Union Berlin, 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Weiser, Aranguiz, Demirbay, Sinkgraven - Havertz, Diaby - Alario

Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker - Kohr, Rode - Gacinovic, Kostic - Silva

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon - Gerhardt, Arnold - Steffen, Schlager, Brekalo - Weghorst

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino - Adams, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Schick, Werner

Hertha: Kraft - Klünter, Stark, Rekik, Torunarigha - Ascacibar - M.Wolf, Darida, Mittelstädt - Piatek, Cunha

Bremen: Kapino - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Vogt - Maximilian Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Osako, Rashica

Schalke: Schubert - Becker, Todibo, Nastasic - Kenny, McKennie, Oczipka - Matondo, Schöpf - Raman, Burgstaller

Hoffenheim: Baumann - Posch, Bicakcic, Hübner, Skov - Grillitsch - Rudy, Samassekou - Kaderabek, Baumgartner - Kramaric

Freiburg: Schwolow - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Günter - Koch, Höfler - Sallai, Grifo - Petersen

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz - Malli, Bülter - Andersson

So können Sie den 25. Spieltag der Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App