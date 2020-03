Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel.

Wenn der 1. FSV Mainz 05 zum Abschluss des 25. Spieltags der Bundesliga Fortuna Düsseldorf empfängt, zählt für beide Mannschaft im Grunde nur der Sieg. (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf, 18 Uhr im LIVETICKER)

Die Mainzer sind Tabellen-15., nur vier Punkt trennen das Team von Trainer Achim Beierlorzer vor dem Relegationsplatz. Auf diesem hocken die Düsseldorfer, die mit einem Sieg in Mainz auf einen Punkt an das rettende Ufer heranrücken könnten. Die Mainzer hingegen könnten mit einem Erfolg das Polster auf Rang 16 auf sieben Punkte ausbauen.

Düsseldorf hakt Pokalblamage ab

Die Mainzer kehrten am vergangenen Wochenende zurück in die Erfolgsspur. Gegen Schlusslicht SC Paderborn siegten die 05er mit 2:0, nachdem vorher aus sieben Spielen nur ein Sieg gelungen war. Die Düsseldorfer gaben am vergangenen Spieltag gegen Hertha BSC eine 3:0-Führung noch aus der Hand.

Zudem verloren die Düsseldorfer unter der Woche das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Regionalligist 1. FC Saarbrücken nach Elfmeterschießen. Diese hakte die Fortuna allerdings schnell ab.

"Die Jungs haben eine gute Mentalität und sie sind häufig nach Nackenschlägen wieder aufgestanden", sagte Trainer Uwe Rösler vor dem Kellerduell. Das Aus beim Außenseiter habe man "professionell aufgearbeitet". Er habe "viele Einzelgespräche geführt und vermehrt individuelle Analysen betrieben", so Rösler.

Die voraussichtliche Aufstellung:

Mainz: Zentner - St. Juste, Bruma, Niakhate - Baku, Barreiro, Latza, Mwene - Onisiwo, Quaison - Mateta

Düsseldorf: Kastenmeier - Ayhan, Hoffmann, Suttner - Zimmermann, Sobottka, Thommy - Berisha, Stöger - Karaman, Ampomah

So können Sie Mainz gegen Düsseldorf LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App